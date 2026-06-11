Έφυγε από τη ζωή η Μαίρη Πίσπα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Μαίρη Πίσπα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Πίσπας

Τα παιδιά: Ευαγγελία Πίσπα – Ιωάννης Στεργιούλας, Ουρανία Πίσπα

Τα εγγόνια: Δημήτρης, Μαρία, Μαρία, Κωνσταντίνος

Η αδελφή: Γεωργία Ντάνου

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)