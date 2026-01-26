Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Γεωργία Σαπουνά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης η Γεωργία Σαπουνά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Πέτρος Σαπουνάς, Κωνσταντίνος – Ειρήνη Βαρδακά, Ιωάννης – Χαρίκλεια Σαπουνά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Φίλιππος-Μάριος, Βασιλική, Γεωργία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 13:30 μ.μ.

2)Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο του κ. Λουκά Παπαδήμου

3)Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τσαριτσάνης