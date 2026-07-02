Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Μαρία Παλαιοχωρλίδη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Μαρία Παλαιοχωρλίδη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Θεόδωρος Παλαιοχωρλίδης

Τα παιδιά: Σωτηρία – Αδάμος Τσιαντούλης, Ηλίας Παλαιοχωρλίδης

Τα εγγόνια: Στυλιανός – Δέσποινα, Θεόδωρος – Αναστασία, Μαρία, Άννα

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.