Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Μαρία Παλαιοχωρλίδη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Μαρία Παλαιοχωρλίδη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Θεόδωρος Παλαιοχωρλίδης
Τα παιδιά: Σωτηρία – Αδάμος Τσιαντούλης, Ηλίας Παλαιοχωρλίδης
Τα εγγόνια: Στυλιανός – Δέσποινα, Θεόδωρος – Αναστασία, Μαρία, Άννα
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 4:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.