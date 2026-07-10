Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Ανδρομάχη Γκαλμπογκίνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης η Ανδρομάχη Γκαλμπογκίνη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αστέριος και Ασπασία Γκαλμπογκίνη, Γεώργιος και Αναστασία Πλιάτσικα, Μιχαήλ και Θεοδώρα Γκαλμπογκίνη

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αλκιβιάδης-Χρυσοβαλάντης, Ευρώπη-Άννα, Ανδρομάχη, Ιωάννης

Η αδελφή: Ιωάννα Λάλα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός της εκλιπούσης θα αναχωρήσει στις 10:45 από το σπίτι της οικογένειας, Λαρίσης 57 – Φαλάνη.

Αντί στεφάνου, η οικογένεια παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν τον Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου Φαλάνης