Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Ανδρομάχη Γκαλμπογκίνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης η Ανδρομάχη Γκαλμπογκίνη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Αστέριος και Ασπασία Γκαλμπογκίνη, Γεώργιος και Αναστασία Πλιάτσικα, Μιχαήλ και Θεοδώρα Γκαλμπογκίνη
Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αλκιβιάδης-Χρυσοβαλάντης, Ευρώπη-Άννα, Ανδρομάχη, Ιωάννης
Η αδελφή: Ιωάννα Λάλα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός της εκλιπούσης θα αναχωρήσει στις 10:45 από το σπίτι της οικογένειας, Λαρίσης 57 – Φαλάνη.
Αντί στεφάνου, η οικογένεια παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν τον Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου Φαλάνης