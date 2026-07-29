Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Μαγκούτης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας ο Δημήτριος Μαγκούτης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοφανία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία – Γεώργιος Τόπης, Ελένη – Θοδωρής Γκανάτσιος, Γεώργιος – Γεωργία Μαγκούτη, Λάμπρος, Στέφανος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Δημήτρης, Ειρήνη, Απόστολος, Μαγδαληνή

Η ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία Μαγκούτη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 7:00μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια <<ΠΑΠΥΡΟΣ