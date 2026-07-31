Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Ευαγγελία Τσίκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου η Ευαγγελία (Λίτσα) Τσίκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Καβάκης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος, Αχιλλέας

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βασίλειος – Αικατερίνη Τσίκα,

Βασίλειος Καβάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κωνσταντίνα – Δημήτριος Λιάπης, Άννα-Μαρία – Δημήτριος Αραμπατζής, Κωνσταντίνος Τσίκας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 5:30.

Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο.