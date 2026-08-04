Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα η Σοφία Γκερλή – Μπούτου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας η Σοφία Γκερλή – Μπούτου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Νικόλαος Μπούτος

Τα παιδιά: Θεόδωρος, Κωνσταντίνος

Η μητέρα: Ζωή Γκερλή

Τα αδέλφια: Αθανάσιος – Βασιλική Δεληαργύρη, Νικόλαος – Μαρία Τζαβολάκη, Μαρία Μπούτου, Γιώργος – Μαίρη Μπούτου

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 5:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)