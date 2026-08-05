Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη Γιαννακοπούλου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θάνος, Άννα και Μάρκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλας, Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σταυρούλα & Αντώνιος, Μαρίνος & Γεωργία
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου