Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη Γιαννακοπούλου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Θάνος, Άννα και Μάρκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλας, Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σταυρούλα & Αντώνιος, Μαρίνος & Γεωργία

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου