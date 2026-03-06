Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Ζιάκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου ο Αθανάσιος Ζιάκος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σπυριδούλα Ζιάκου-Κουπατσιάρη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ιωάννης και Ελένη Ζιάκου, Βασιλική Ζιάκου

Η ΜΗΤΕΡΑ Βασιλική Ζιάκου

ΤΟ ΕΓΓΟΝΙ Αβάπτιστο

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ Μιχαήλ και Άννα Ζιάκου, Σπυρίδων και Αναστασία Ζιάκου, Αναστάσιος και Ειρήνη Ζιάκου, Αποστόλης και Αικατερίνη Κουπατσιάρη, Προκόπης και Στέλλα Παπούλια

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η σορός θα βρίσκεται στην οικία του από τις 9:30πμ το πρωί του Σαββάτου

ΣΗΜ.: Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων «ΙΡΙΔΑ».