Έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Τζαβάρας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Αναστάσιος Τζαβάρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά, τα εγγόνια, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τη 1.30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον «Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας» σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό.