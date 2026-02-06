Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Προβίδας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας ο Γεώργιος Προβίδας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελένη Προβίδα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Έφη, Δημήτριος – Κατερίνα, Νικόλαος – Ευδοξία

Τα εγγόνια: Ελένη, Γλυκερία, Ελένη, Πηνελόπη, Μαρία, Ελένη, Γεώργιος, Θεολόγης

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).