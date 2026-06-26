Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Χαραλάμπης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας ο Γεώργιος Χαραλάμπης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αμαλία

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Δήμητρα – Αλέξανδρος

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αμαλία/Αντιόπη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου

Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.