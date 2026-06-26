Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Χαραλάμπης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας ο Γεώργιος Χαραλάμπης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Αμαλία
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Δήμητρα – Αλέξανδρος
Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αμαλία/Αντιόπη
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου
Για τη μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει λεωφορείο.