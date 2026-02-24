Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπροκούμης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Δημήτριος Μπροκούμης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Γεώργιος Μπροκούμης, Αθανάσιος-Παναγιώτης Μπροκούμης

Τα αδέλφια: Θεοδώρα και Ιωάννης Ισκούδης, Βασίλειος και Γεωργία Μπροκούμη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.