Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπροκούμης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Δημήτριος Μπροκούμης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Γεώργιος Μπροκούμης, Αθανάσιος-Παναγιώτης Μπροκούμης
Τα αδέλφια: Θεοδώρα και Ιωάννης Ισκούδης, Βασίλειος και Γεωργία Μπροκούμη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.