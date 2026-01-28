Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Ντίνας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Δημήτριος Ντίνας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Μαρία Παππά
Η μητέρα: Καίτη Ντίνα
Τα αδέλφια: Τούλα – Ιωάννης Πέτρου, Δήμητρα Παππά
Τα ανίψια: Αγγελική Πέτρου – Στέλιος Αποστόλου, Κατερίνα Πέτρου – Γιάννης Κουγιουμτζόγλου, Δέσποινα Καλογρίτσα – Νίκος Δημητρίου, Γλυκερία Καλογρίτσα
Οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.