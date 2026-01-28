Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Ντίνας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Δημήτριος Ντίνας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαρία Παππά

Η μητέρα: Καίτη Ντίνα

Τα αδέλφια: Τούλα – Ιωάννης Πέτρου, Δήμητρα Παππά

Τα ανίψια: Αγγελική Πέτρου – Στέλιος Αποστόλου, Κατερίνα Πέτρου – Γιάννης Κουγιουμτζόγλου, Δέσποινα Καλογρίτσα – Νίκος Δημητρίου, Γλυκερία Καλογρίτσα

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.