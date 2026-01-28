Έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Παναγιώτα Μιχαηλίδου
Τα παιδιά: Γεώργιος Μιχαηλίδης – Ευδοκία Στογιάννη, Ιωάννης Παπαστεργίου – Ευθυμία Μιχαηλίδου
Τα εγγόνια: Λαυρέντιος, Μιχαήλ, Αναστασία, Παναγιώτα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 10.30 π.μ.
Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο Γιάννουλης
Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια «Café Selfie», στη Γιάννουλη