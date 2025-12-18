Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Μανίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Νικόλαος Μανίκας.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ελένη Αργυρούλη-Μανίκα
Τα παιδιά: Άγγελος, Ελευθέριος, Αναστάσιος
Ο εγγονός: Νικόλαος
Τα αδέλφια: Στέλιος – Άννι Μανίκα, Ευάγγελος – Άννα Αργυρούλη
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.