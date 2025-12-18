Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Μανίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Νικόλαος Μανίκας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελένη Αργυρούλη-Μανίκα

Τα παιδιά: Άγγελος, Ελευθέριος, Αναστάσιος

Ο εγγονός: Νικόλαος

Τα αδέλφια: Στέλιος – Άννι Μανίκα, Ευάγγελος – Άννα Αργυρούλη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.