Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τζουτζουκλάρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Νικόλαος Τζουτζουκλάρης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Αλεξάνδρα
Τα παιδιά: Δήμητρα Τζουτζουκλάρη, Δέσποινα Τζουτζουκλάρη και Αντώνης Ματθαίος
Τα εγγόνια: Αίγλη, Νίκος, Ηλιάνα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.