Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Τζουτζουκλάρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Νικόλαος Τζουτζουκλάρης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αλεξάνδρα

Τα παιδιά: Δήμητρα Τζουτζουκλάρη, Δέσποινα Τζουτζουκλάρη και Αντώνης Ματθαίος

Τα εγγόνια: Αίγλη, Νίκος, Ηλιάνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.