Έφυγε από τη ζωή ο πρώην κοινοτάρχης Μεγαλοβρύσου Αγιάς Γεώργιος Γώγος

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών, και κηδεύεται σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς, ο Γεώργιος Γώγος, ο οποίος διετέλεσε μάλιστα κοινοτάρχης του για τρεις συνεχείς τετραετίες την περίοδο 1998 – 2010.

Ο εκλιπών, ο οποίος τύγχανε του σεβασμού και της εκτίμησης όλων όσων τον γνώριζαν, αφήνει πίσω την σύζυγό του Μαρία, τα παιδιά Γρηγόρη, Φανή και Τηλέμαχο, αδέλφια και ανίψια.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί στη 1:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοβρύσου.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα «Νιβόλιανη».

