Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Τριανταφύλλου-μια εμβληματική προσωπικότητα για το Αργυροπούλι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου ο Στέλιος Τριανταφύλλου, ο οποίος διετέλεσε αθλητικός και αυτοδιοικητικός παράγοντας, πρόεδρος στη Δόξα, πρόεδρος της κοινότητας Αργυροπουλίου, αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Τυρνάβου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μεταξία Τριανταφύλλου, Ευαγγελία Τριανταφύλλου, Δημήτριος – Ιωάννα Τριανταφύλλου, Βασιλεία – Περικλής Κασίδης

Η ΑΔΕΡΦΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11.00 π.μ.