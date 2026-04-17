Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αστυνομικός Απόστολος Λόϊος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 18 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας ο συνταξιούχος αστυνομικός Απόστολος Λόϊος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ξανθή
Τα παιδιά: Ευάγγελος Λόϊος – Δώρα Κρεμαστά, Μαρία Λόϊου – Θωμάς Σακαλής
Τα εγγόνια: Αλίκη, Ξανθίππη, Απόστολος-Παρασκευάς
Τα αδέλφια: Μιχαήλ Λόϊος, Δέσποινα Γούλα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.