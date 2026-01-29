Έφυγε από τη ζωή ο 54χρονος Κωνσταντίνος Λιάρος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας ο Κωνσταντίνος Λιάρος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ευαγγελία

Τα παιδιά: Περικλής, Παναγιώτα

Οι γονείς: Περικλής – Νίκη Λιάρου

Τα αδέλφια: Γεώργιος – Αλεξάνδρα Λιάρου, Ευσταθία Λιάρου, Βασιλική – Θωμάς Τακούλας

Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι φίλοι, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ», πλατεία Νίκαιας.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό.