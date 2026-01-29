Έφυγε από τη ζωή ο 54χρονος Κωνσταντίνος Λιάρος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας ο Κωνσταντίνος Λιάρος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ευαγγελία
Τα παιδιά: Περικλής, Παναγιώτα
Οι γονείς: Περικλής – Νίκη Λιάρου
Τα αδέλφια: Γεώργιος – Αλεξάνδρα Λιάρου, Ευσταθία Λιάρου, Βασιλική – Θωμάς Τακούλας
Τα ανίψια, τα ξαδέλφια, οι φίλοι, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ», πλατεία Νίκαιας.
Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, σε ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό.