Έφυγε από τη ζωή στα 50 της η Ηρώ Μαρούλη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών η Ηρώ Μαρούλη.
Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από το Νέο Κοιμητήριο (κιόσκι) στη Λάρισα.
Ο σύζυγος: Γιάννης Σκριάπας
Η κόρη: Εριέττη
Οι γονείς: Φωτεινή Μαρούλη, Ευάγγελος και Εριέττη Σκριάπα
Τα αδέλφια: Γιολάντα Μαρούλη, Νίκος και Κατερίνα Μαρούλη, Έφη και Christian Decker
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στο κιόσκι στις 3.30 μ.μ.
Μετά τον «αποχαιρετισμό» η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.