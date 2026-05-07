Έφυγε από τη ζωή στα 50 της η Ηρώ Μαρούλη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών η Ηρώ Μαρούλη.

Ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 4.00 μ.μ. από το Νέο Κοιμητήριο (κιόσκι) στη Λάρισα.

Ο σύζυγος: Γιάννης Σκριάπας

Η κόρη: Εριέττη

Οι γονείς: Φωτεινή Μαρούλη, Ευάγγελος και Εριέττη Σκριάπα

Τα αδέλφια: Γιολάντα Μαρούλη, Νίκος και Κατερίνα Μαρούλη, Έφη και Christian Decker

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στο κιόσκι στις 3.30 μ.μ.

Μετά τον «αποχαιρετισμό» η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.