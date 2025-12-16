Έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια και κηδεύεται σήμερα ο Ευάγγελος Κατσιαούνης

Έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στις 12:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Ευάγγελος Κατσιαούνης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική Κατσιαούνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλης, Μαρία

Η ΜΗΤΕΡΑ: Αικατερίνη Τζιάτζιου

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Αποστόλης & Χρυσούλα Γκουντοβά, Κώστας & Χριστίνα Τουρλακόπουλος, Βασίλης & Ελένη Σαγρή

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου