Έφυγε από τη ζωή στα 56 της η Αποστολία Γκαραρρίζου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας η Αποστολία Γκαραρρίζου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η μητέρα Αγορίτσα

Τα αδέλφια: Νικόλαος και Ελένη

Τα ανίψια: Βασίλης, Άγγελος

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στον Σύλλογο Καρκινοπαθών.