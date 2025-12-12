Έφυγε από τη ζωή στα 63 του ο οικονομολόγος Αθανάσιος Σουλτούκης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο οικονομολόγος Αθανάσιος Σουλτούκης.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τερψιθέας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Σουλτούκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος, Αλέξανδρος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Δημήτριος Σουλτούκης, ιερέας π. Αλέξανδρος Ρούσσας

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Όλγα-Θωμάς Παπαδημητρίου, Γεώργιος-Μαρία Ρούσσα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 12:00 μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στο καφέ Τέρψις στην Τερψιθέα