Έφυγε στα 52 της η Ιφιγένεια Μπάντελη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης η Ιφιγένεια Μπάντελη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αδέλφια: Σωτήρης και Κωνσταντία Μπάντελη

Τα ανίψια: Βασιλική, Γεώργιος

Η γιαγιά: Ελένη Καρλιάμπα

Οι θείοι, οι εξάδελφοι, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «ΝΕΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ»

Παράκληση:

Αντί στεφάνων θα συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό για δωρεά εις μνήμην της στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»