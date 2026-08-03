Απεβίωσε η Αγγελική Κολοβού

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Αγγελική Κολοβού.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Ελένη και Αθανάσιος Σουλτσιώτης, Αχιλλέας και Ρούλα Κολοβού

Η εγγονή: Μαρία

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού» προσφέροντας τη δωρεά τους στο ειδικό κυτίο που θα βρίσκεται στο Ναό.



Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στο Ναό στις 10,30 π.μ.