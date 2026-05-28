Απεβίωσε η Αλβίνα (Βίνα) Μαντζανή

Εφυγε από τη ζψή η Αλβίνα (Βίνα) Μαντζανή.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας

Τα αδέλφια: Χρυσή και Μιχαήλ Φράγκος

Τα ανίψια: Αθανάσιος και Ιωάννα Μαντζανή, Χρήστος Μαντζανής

Τα εγγόνια: Ευαγγελία – Μαρίχεν Μαντζανή, Ναταλία Μαντζανή, Ευαγγελία – Άρτεμις Μαντζανή

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Παλαιό Κοιμητήριο.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο “ΦΡΟΥΡΙΟ “