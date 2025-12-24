Απεβίωσε η Ανδρονίκη Αβανίδου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ανδρονίκη Αβανίδου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΒΑΝΙΔΗΣ – ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΧΡΥΣΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 π.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ