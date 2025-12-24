Απεβίωσε η Ανδρονίκη Αβανίδου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ανδρονίκη Αβανίδου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΦΑΣΟΥΛΑ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΒΑΝΙΔΗΣ – ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΧΡΥΣΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 π.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ