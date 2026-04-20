Απεβίωσε η Αργυρή Μητροδήμου

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου η Αργυρή Μητροδήμου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Άννα, Δημήτριος, Βασίλειος, Νίκη, Σοφία

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Αργυρώ – Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Αργυρώ, Παναγιώτης

Τα δισέγγονα: Νεφέλη, Λυδία

Ο αδελφός: Ιωάννης Λανάρας

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 6.00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Γερογιάννη.