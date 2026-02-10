Απεβίωσε η Αρετή Κώτσιου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Αρετή Κώτσιου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Σταύρος, Γεώργιος, Ιωάννης, Βασιλική, Νικόλαος, Βασιλική

Τα εγγόνια: Θανάσης, Αρετή, Θανάσης, Μαρία, Δημήτρης, Μανώλης

Τα αδέλφια: Βασιλική, Στέλλα – Βασίλης

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.