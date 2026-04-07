Απεβίωσε η Ελένη Φαρδή

Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ,. στον Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας Λάρισας η Ελένη Φαρδή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Αντώνιος Τζημαγιώργης

Τα παιδιά: Ευάγγελος Τζημαγιώργης – Αναστασία Καρδουλάκη, Θεοδώρα Τζημαγιώργη – Αναστάσιος Λάμπρου

Τα εγγόνια: Ελένη, Ίριδα, Αθανάσιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).