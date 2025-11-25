Απεβίωσε η Ευαγγελία Μαλάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Ευαγγελία Μαλάκου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αχιλλέας Μαλάκος και Ανδριανή Μαυρογιάννη, Δημήτρης Καρακώστας και Έφη Μαλάκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σπύρος, Δημήτρης, Δημήτρης, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2:30 μμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα, εις μνήμη της.