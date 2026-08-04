Απεβίωσε η Ευφροσύνη Γιαγλάρα

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας η Ευφροσύνη Γιαγλάρα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική και Νικόλαος Γκόρτσιος, Αικατερίνη και Φρέντι Τόϊμπλ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος – Ρωμανός Γκόρτσιος, Χριστίνα – Ελένη Σρώερ – Γκόρτσιου, Ιωάννα Τόϊμπλ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Σημ: Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας.

Σημ: Η δεξίωση θα δοθεί στο κέντρο « ΦΡΟΥΡΙΟ ».