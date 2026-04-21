Απεβίωσε η Καλλιόπη Βογιατζή 

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας η Καλλιόπη Βογιατζή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Βασίλειος

Τα παιδιά: Χρυσή και Κωνσταντίνος, Ιωάννης και Μαρία

Τα εγγόνια: Πέτρος και Σταυρούλα, Γεώργιος και Στέλλα, Καλλιόπη και Λεωνίδας, Βασίλειος και Μαρία

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.