Απεβίωσε η Λεμονιά Γιαννάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Λεμονιά Γιαννάκου.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 03/08/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο Λάρισας).
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Γιαννάκου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευθύμιος – Ανθή, Γεώργιος.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Πάρης, Χρύσα.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.