Απεβίωσε η Λεμονιά Γιαννάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Λεμονιά Γιαννάκου.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 03/08/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο Λάρισας).

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σοφία Γιαννάκου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευθύμιος – Ανθή, Γεώργιος.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Πάρης, Χρύσα.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.