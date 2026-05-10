Απεβίωσε η Μαρία Σαλτζίδου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Σαλτζίδου.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Μαϊου 2026 και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βοτανοχώρι Τυρνάβου.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά της
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος-Γεωργία Σαλτζίδη, Αναστασία Σαλτζίδη, Νεκταρία Σαλτζίδη-Γεώργιος Ακριβόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαράλαμπος-Χρυσοβαλάντω, Μαρία-Γιώργος, Αλέξανδρος, Γλυκερία, Κωνσταντίνος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30μ.μ
Ο καφές και το γεύμα θα δοθεί στο “Κυλικείο” του κοιμητηρίου Τυρνάβου