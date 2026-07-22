Απεβίωσε η Νίκη Καραμήτρου

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Νίκη Καραμήτρου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Ιωάννης Καραμήτρος

Τα παιδιά: Ανθούλα Καραμήτρου, Γεώργιος Καραμήτρος – Ελευθερία Ράπτη

Οι εγγονές: Νίκη, Αναστασία

Οι αδελφές: Αικατερίνη Κουτρούλη, Ευαγγελία Γεωργούλα

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 11:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)