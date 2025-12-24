Απεβίωσε η Νίκη Καραχρήστου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Νίκη Καραχρήστου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Βασίλειος – Γεωργία Καραχρήστου, Δήμητρα Καπελου

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Χρήστος, Νίκος-Αλέξανδρος, Ιωάννης, Βάιος, Νίκη

Τα δισέγγονα: Καλλιόπη, Ευάγγελος

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας)