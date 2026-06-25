Απεβίωσε η νεωκόρος του Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Βασιλική Κατσιαφλιάκα 

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η Βασιλική Κατσιαφλιάκα, επί σειρά ετών νεωκόρος στον Άγιο Αχίλλιο Λάρισας.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα ανίψια: Δημήτριος – Όλγα Κατσιαφλιάκα, Κατερίνα Κατσιαφλιάκα – Salvador Priego Serrano, Χρήστος Κατσιαφλιάκας – Γεωργία Πάτρα

Τα εγγόνια: Ναταλία-Βασιλική – Βασίλης, Ιωάννης, Ιωάννης, Κλεοπάτρα – Αντώνης, Μαρία

Τα δισέγγονα, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 9.30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.