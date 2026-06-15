Απεβίωσε η πρώην διευθύνουσα του Γ.Ν.Λ. Ιωάννα Φυτσιλή

Απεβίωσε και κηδεύεται αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η πρώην διευθύνουσα του Γ.Ν.Λ. Ιωάννα Φυτσιλή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Θωμάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρύσα και Αστέριος, Πάνος και Σοφία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελισάβετ και Θοδωρής, Ιωάννης, Μαρίνα, Ιωάννα, Θωμάς ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Σημ: Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι Φυλακών Λάρισας).