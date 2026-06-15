Κηδείες

Απεβίωσε η πρώην διευθύνουσα του Γ.Ν.Λ. Ιωάννα Φυτσιλή

Απεβίωσε και κηδεύεται αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η πρώην διευθύνουσα του Γ.Ν.Λ. Ιωάννα Φυτσιλή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Θωμάς

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Χρύσα και Αστέριος, Πάνος και Σοφία

 ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:   Ελισάβετ και Θοδωρής, Ιωάννης, Μαρίνα, Ιωάννα, Θωμάς

    ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ                    ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ                                

      ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ: Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Σημ: Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι Φυλακών Λάρισας).