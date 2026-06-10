Απεβίωσε η Σοφία Καραγιώργου

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Σοφία Καραγιώργου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Δημήτριος Καραγιώργος

Τα παιδιά: Βασιλική – Ζήσης, Γεώργιος – Αναστασία, Αθανάσιος – Αγάπη

Τα εγγόνια: Αικατερίνη – Κωνσταντίνος, Σοφία – Νικόλαος,

Σοφία – Τάσος, Δημήτριος, Αθανάσιος, Μαρία – Ιωάννης, Δημήτριος

Τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς

ΣΗΜ: Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 9:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)