Απεβίωσε η Στέλλα Βουνάτσου-Καραμητσάνη, μητέρα του δημοσιογράφου Γιώργου Βουνάτσου

Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε η Στέλλα Βουνάτσου – Καραμητσάνη, σύζυγος του αείμνηστου δημοσιογράφου και αντιπροέδρου της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ, Σαράντου (Τάκη) Βουνάτσου και μητέρα του γνωστού Λαρισαίου δημοσιογράφου, Γιώργου Βουνάτσου.

Αφήνει πίσω της, εκτός από τον Γιώργο, τα παιδιά της Αχιλλέα και Ιωάννα, επίσης δημοσιογράφους, τα εγγόνια της Στέλλα και Σαράντο, καθώς και δισέγγονα.

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο, 2 Μαΐου, στις 10.00 π.μ., από τον Ι.Ν. Αναλήψεως (Κοιμητήριο) Αμπελώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ ο καφές θα δοθεί στο ΚΑΠΗ Αμπελώνα.