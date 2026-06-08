Απεβίωσε η Χριστίνα Μούτσιου

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Χριστίνα Μούτσιου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Μαρία Μούτσιου – Γεώργιος Ζούγρος, Αριστείδης Μούτσιος – Κωνσταντινιά Μπακάλη

Τα εγγόνια: Χρυσάνθη – Σπυρίδων, Σπυρίδων, Ευάγγελος – Ιωάννα, Χριστίνα

Η δισέγγονη: Αντιγόνη

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.