Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Αθανασία Παπαναστασούλη

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γλαύκης η Αθανασία Παπαναστασούλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Παπαναστασούλης, Στρατηγούλα Θ. Πλευρήτη-Παπαναστασούλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης-Αθανάσιος, Παναγιώτης, Αθανασία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ελισάβετ Ντάλλα, Νικόλαος-Μαίρη Παπαναστασούλη, Νικόλαος Λαγονίκας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ:1 Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 17:30.

ΣΗΜ:2 Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κυρίου ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ