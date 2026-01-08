Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Αικατερίνη Γιωτοπούλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Καλού Νερού Λάρισας η Αικατερίνη Γιωτοπούλου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Γεώργιος Γιωτόπουλος
Τα παιδιά: Απόστολος-Ιωάννα Γιωτοπούλου, Ανθούλα-Γρηγόριος Ραπτόπουλος
Τα εγγόνια: Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Αικατερίνη, Μαρία-Γρηγόρης, Ευθύμιος-Έφη, Γεώργιος
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στη 1.30 μ.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο καφενείο του χωριού.