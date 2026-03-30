Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Νικόλαος και Στεργιανή Παπαγεωργίου, Χριστίνα και Βασίλειος Τσιαμπαλής
Τα εγγόνια: Μαρία και Σωτήριος, Ευάγγελος και Κωνσταντίνα, Παναγιώτης, Αλεξάνδρα και Ιωάννης, Αντώνης
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημείωση:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 4.30 μ.μ.