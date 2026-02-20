Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Αντωνία Πάσχου

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου η Αντωνία Πάσχου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Σοφία Πάσχου, Μιχαήλ – Τριανταφυλλιά Πάσχου, Γεώργιος Πάσχος

Τα εγγόνια: Νεκτάριος Μοναχός, Φανή -Σωτήρης, Βασιλεία, Βασίλειος, Ιωάννης – Ελισάβετ, Βασιλική – Νεκταρία

Τα δισέγγονα, τα αδέρφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεσαι στον Ιερό Ναό από τις 14:30.

Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια της Μαρίας Πατσιά και στην ταβέρνα του κ. Αγγέλη.