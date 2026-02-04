Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Κωνσταντινιά Τασιοπούλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λάρισας η Κωνσταντινιά Τασιοπούλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αθανάσιος Τασιόπουλος-Καλλιόπη Καλοπίτα, Παναγιώτης Τασιόπουλος

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνα-Αθανάσιος, Βασιλική-Γρηγόριος, Κωνσταντίνα-Κωνσταντίνος

Τα δισέγγονα: Ιωάννης, Γεώργιος, Αβάπτιστο

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.