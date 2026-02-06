Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Τριανταφυλλιά Μπολομπότσα

Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Μέλισσας η Τριανταφυλλιά Μπολομπότσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Στέλλα Κουρίτα, Αγλαΐα Μπολομπότσα, Ελένη Μπαλιάκου

Τα εγγόνια: Σωτήριος – Ματούλα, Νικόλαος, Ελένη, Αλέξανδρος – Γεωργία, Νικόλαος

Η δισέγγονη: Δήμητρα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κυρίου Αλέξη Μπαλιάκου.